台南市立委補選徵召郭國文？ 陳筱諭抗議：絕不缺席

2019-01-07 17:29

〔記者楊金城、萬于甄／台南報導〕台南市第二選區立委補選民進黨提名爆出激烈火花，參選的全國黨代表陳筱諭今天質疑中央黨部、市黨部遭派系綁架，為前勞動部次長郭國文量身訂製要採徵召，不辦公平公開公正的初選民調，她強調說，如果硬要強行徵召郭國文，她將代表年輕人，以廣大的民意基礎，在3月16日的立委補選中絕不缺席。

民進黨台南市黨部主委黃先柱回應說，現在將矛頭指向新潮流是最廉價的宣傳方式，立委補選提名是中央黨部權責，市黨部只有輔選責任，他從未對補選人選產生方式對外發表意見，但中央黨部立委提名小組對六席立委補選一致傾向採徵召，對被指控新系綁架南市立委補選的質疑感到「他躺著也中槍」。

郭國文表示，黨中央的徵召提名制度適用每個立委補選選區，絕對沒有為誰量身打造一說，對陳筱諭質疑黨中央的公正性，深感遺憾，他深信黨中央一定會在公平、公開的基礎下，做出最佳的考量，尊重中執會及協調小組對徵召辦法的決議，對於任何有助於團結勝選的徵召方式，他都支持。對陳筱諭表態立委補選絕不缺席，郭國文也說，尊重每個人的決定。

黃先柱對南市立委補選人選產生方式指出「黨中央傾向徵召提名、不辦初選」，陳筱諭表示抗議，要求黃先柱下台，怎可對外放話以民調選出台南市第二選區立委補選人選恐無法反映真實民意來誤導選民。

民進黨中央立委補選提名小組曾在1月2日個別約詢郭國文和陳筱諭，黃先柱也出席，他說，市黨部都未表示任何意見，提名小組只問郭、陳二人如何贏得立委補選。但陳筱諭說，會中竟被另問是否會退黨參選?

陳筱諭指出，黨中央約詢前，前立委李俊毅很奇怪的無故退出補選，事後坊間外傳和放話將採徵召、不辦民調來產生補選人選，合理懷疑中央黨部、市黨部為郭國文量身訂製徵召方式，讓人失望和遺憾。

黃先柱說，目前徵召人選都還未公布，陳筱諭卻說如未獲徵召將參選到底，這種講法會讓有心人見縫插針。陳筱諭也是黨中央的徵召人選之一，如果最後黨中央決定她參選，而她的競爭者甚至其它縣市也都效法她的說法，那民進黨的黨紀和團結不就蕩然無存，非常不樂見這種情況發生。

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