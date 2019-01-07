美參議員賈德納挺台 將再次提出「台北法案」

2019-01-07 15:49

〔記者呂伊萱／台北報導〕中國領導人習近平上週表示「不承諾放棄武力對台」與倡議「一國兩制」等談話後，多位美國參眾議員公開支持民主台灣。參議員賈德納在美東時間6日進一步表示，將儘速在新一屆國會再度提出「台北法案」（TAIPEI Act），協助台灣拓展國際空間。

習近平上週三在《告台灣同胞書》紀念會發表演說，定調「九二共識」就是一個中國、提倡一國兩制等。我國總統蔡英文則堅定回應台灣不接受「九二共識」與一國兩制。

在習近平演說後，美國參議員甘迺迪（John Kennedy, R-LA）、眾議員迪馬里（Mario Diaz-Balart, R-FL）、約霍（Ted Yoho, R-FL）、培根（Don Bacon, R-NE）、比格斯（Andy Biggs, R-AZ）、岡薩雷斯（Vicente Gonzalez, D-TX）、格羅斯曼（Glenn Grothman, R-WI）、金（Steve King, R-IA）及戈薩拉（Paul Gosar, R-AZ）等跨黨派議員，紛紛表達對於中國脅迫台灣的關切，公開力挺我國。

長期支持台灣的參議員賈德納（Cory Gardner, R-CO）及魯比歐（Marco Rubio, R-FL）也於美東時間6日分別再度發表挺台發言。魯比歐重申，他強烈支持台灣的獨立民主，且是美國的強大盟友。面對中國日益激進的行動和言論，他認為美國必須採取更多措施加強與台北的關係。

賈德納則表示，他推動的「亞洲再保證倡議法案」（ARIA）立法生效，鼓勵美國對台軍售與美國高階官員訪台；他也將儘速在新一屆國會再度提出「台北法案」（TAIPEI Act），進一步協助台灣拓展國際活動空間。

外交部今天對參議員發言回應說，美國國會展現一貫對台灣的跨黨派強力支持，外交部對此表示高度歡迎及誠摯謝意。外交部並補充，我政府也將與美國行政部門積極合作，持續深化台美友好合作夥伴關係。

賈德納、盧比歐與民主黨籍參議員馬基（Ed MArkey）和梅南德茲（Bob Menendez），去年曾共同提出「台灣盟邦國際保障與強化倡議」（Taiwan Allies International Protection and Enhancement Initiative Act），簡稱「台北法案」（TAIPEI Act）；該提案要求美國採取行動與世界各國政府接觸，以支持台灣的外交承認或加強與台灣的非正式關係。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/