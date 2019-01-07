重振迪化街廟口商圈 何志偉：點線面改造

2019-01-07 14:18

〔記者鍾泓良／台北報導〕民進黨士林大同區立委候選人何志偉今天到迪化街霞海城隍廟參拜，順便提出一套3階段的廟口商圈改造計畫。他表示，廟口商圈改造應用「點線面」方式進行，方法包括，年年提供百萬獎金甄選攤商、爭取預算及參考日本神社表參道經驗，改造兩側攤商及店家，以及藉由「廟口商圈改造師計畫」，形塑個別獨具特色及現代化的廟口商圈，「台灣最美的風景不僅僅是人，而是這裡扎扎實實的文化」

何志偉表示，以都市紋理來談，所有的商圈都是由宗教信仰匯聚之地，也就是廟口發展出來。然而，過去經濟部的補助計畫，多是「一次性活動」及「個案店家改造」，他建議「經濟部中小企業處」結合現有各廟口特色採取「點線面」的整體規畫補助，用廟口商圈的實際改造成果做KPI，而非用舉辦活動數量當KPI。

他表示，廟口商圈改造可採取「點線面」的方式進行，首先，先以每年百萬獎金甄選攤商，人人可參與，大家比創意，改造廟口攤商。再來，何志偉以表參道商圈為例，當地把所有商家都串連，因此希望爭取3年千萬預算，給迪化街兩側攤商及店家一個整體改造。最後，他也提出「廟口商圈改造師計畫」結合在地青年，委託專業團隊進駐，協助商圈規劃，並打造特色文化季。

另外，何志偉到霞海城隍廟開直播參拜，除了一邊介紹參拜流程及為自己祈福，他也提到，霞海城隍廟不僅僅是求姻緣，城隍爺更是主持公義及保護健康的神明，因此希望可以保佑台灣挺過非洲豬瘟，不要重演當年口蹄疫的慘狀。

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