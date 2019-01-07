「想看何志偉腹肌」引話題 陳思宇：是何說過腹肌的事

2019-01-07 10:08

〔記者周彥妤／台北報導〕角逐台北市士林大同區立委補選的「柯家軍」陳思宇，昨掃街碰上對手民進黨何志偉，兩人短暫寒暄，陳冒出一句，「聽說你腹肌練得粒粒分明，下次想看」，引發討論。陳今解釋，這話不是隨意冒出，是何之前在新聞上說過他因勤跑基層，人瘦到腹肌粒粒分明，「可能志偉忘記了吧」。

陳思宇今天上午接受廣播節目專訪，被問到昨日在太平市場掃街的「想看腹肌說」，陳提到，跟何志偉不是第一次遇到，「每次去太平市場都會遇到他，很巧」；隨後解釋說，這話是何自己在12月時說的，說他走路走到人消瘦，腹肌都出現，「他忘記了」。

節目開放call-in橋段，有位高雄大學生李先生打進節目，談到腹肌說，提及要提醒陳思宇，「那些鯊魚記者真的很垃圾，我真的受不了，因為我本身是柯粉」，陳聽聞後與主持人黃暐瀚面露尷尬笑容；李先生指「他們（記者）會故意問很有陷阱的題目」，陳思宇立即回應「對」，李隨後建議寧可保守先不要回答，「如果太急，他們會故意創造話題」。

黃暐瀚詢問是否感覺媒體標題不利自己，陳思宇說，「一直有這種感覺」，以前當局長習慣講話比較多，但有時候一個標題要講完一次的內容，「我一直在檢討改進」。

節目之後，陳思宇受訪談到腹肌事件，再解釋這話是何曾說過，「大家可以回想一下，是志偉自己講的啦，不是我隨意冒出來」。

媒體詢問，網友說這可能構成職場性騷擾，陳說，「要問志偉了」。對於是否認為冒犯對方，陳強調，這是志偉之前說的，在新聞上可以找到。

媒體問，是否會找何聊聊或道歉？陳說，滿常遇到，之前在議會接受何的質詢，何對她也有非常多肯定，到時候遇到再說。

媒體再問，從「連勝文們說」到「腹肌說」，是否認為自己常失言？陳說，大家若對她說的話，不是很清楚，她可以詳細說給大家知道，自己也會檢討改進，「大家的意見我都有聽到，但這句話是志偉說的，大家可以找新聞，可能志偉忘記了吧」。

媒體又問，未來需要「拉拉弟」（阻擋失言的幫手暱稱，功能在適時拉受訪者衣角，以提醒發言內容）幫忙嗎？陳笑說，「真的嗎？再想一下好了。」

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