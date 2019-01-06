談九二共識 鄭文燦直言：是自己欺騙自己

2019-01-06 11:46

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕中國拋出九二共識就是一國兩制說法，引發各界譁然，桃園市長鄭文燦今天上午受訪表示，所謂模糊的九二共識已經被否定，「再談九二共識是自己欺騙自己」。

今天是民進黨黨主席投票日，鄭文燦今天上午前往桃園市八德國小投票時被記者問到對於九二共識、一國二制的看法，鄭文燦說，「習五點」九二共識的版本沒有中華民國，沒有一中各表，也沒有政府的存在，把過去國民黨執政時期各種模糊的權勢全部都否定。

他認為，只有一國兩制的說法完全不符合台灣民意的主流意見，也是否定台灣作為一個自由民主體制的價值，在台灣不會引起共鳴，在國際社會上也不會得到接受，提到總統蔡英文已經做了台灣立場明確的表達，大表認同的說：「這表達是符合我們多數的民意。」

對於蔡總統公開呼籲各政黨不要再提九二共識，鄭文燦則說，過去有各種九二共識的說法，有一中各表，有各表一中，有一中派、各表派，但最後證明北京都拒絕，北京政府立場只有一個，就是一國二制、台灣方案，重申習五點已經把台灣過去所謂模糊的九二共識否定，「這個時間點再談九二共識是自己欺騙自己，我想這是沒有必要」。

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