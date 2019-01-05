打臉柯P「務實說」 人渣文本：他根本不懂國際政治

2019-01-05 22:12

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲日前評論總統蔡英文強勢回應習五點，表示「我比較務實」、「台海若擦槍走火還是不得了」，讓筆名「人渣文本」的輔大教授周偉航5日在臉書發文，指出柯文哲的說法其實大有問題。

周偉航在貼文中，針對柯文哲提到擔心台海擦槍走火，他表示，「國際政治軍事局勢在現代早就已經沒有擦槍走火，你所看到的表象都經過長時間的蘊釀。」他更稱，所謂的擦槍走火，「通常都是侵略者或獨裁者為了遮掩其發動戰爭陰謀的說法。騙小孩和文青的。」

接著，周偉航回應柯文哲的「務實說」，指出務實的基礎，在於掌握大量客觀資訊，「請問柯文哲在國際政治和軍事實務是有掌握個屁毛資訊？他根本沒有資訊來源啊。就算你沒管道瞭解他的團隊有些什麼人，看他講擦槍走火又講長期趨勢也知道，這人根本什麼都不知道。」

周偉航更坦言，柯文哲卡市長位「就差不多了」，「反正他當市長的意義是擋掉丁守中這個價值觀完全偏差的傢伙。」接著又有人問他，如果選姚文智不是更有台灣主體意識？他回答，選舉時不適合講，但現在可以說了，「姚文智活到50歲，處理事情的態度比我教室內的現役大學生還差。」

另外，對於外界好奇柯文哲是否會參選2020總統大選，他指出，柯文哲在「市長層級」中沒有對手，但在總統層級，「比他強的還不少」。

此文一出，許多網友表示「非常中肯」、「把市長當好就好」、「柯應該是太勤於內政，外交兩岸根本零分」；也有人認為「柯文哲就算沒評論也會被批評」、「就一堆媒體用總統規格問題去檢討市長然後腦補啊」。

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