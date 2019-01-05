習近平不放棄對台動武 9名美國會議員聲援台灣

2019-01-05 15:39

〔即時新聞／綜合報導〕中國國家主席習近平2日發表對台講話，一再強調「國家統一」，探索「一國兩制」的台灣方案，並聲稱不放棄使用武力統一，引來多位美國聯邦參眾議員關注，公開對台灣聲援，呼籲中國停止對台灣威脅，美國國會仍將堅定不移地支持台灣。

美國聯邦參議員甘迺迪（John Kennedy），以及聯邦眾議員迪馬里（Mario Diaz-Balart）、約霍（Ted Yoho）、貝肯（Don Bacon）、金恩（Steve King）、葛夫曼（Glenn Grothman）、畢格斯（Andy Biggs）、龔薩雷茲（Vicente Gonzalez）和戈薩（Paul Gosar）等不分黨派的9位國會議員，透過社群媒體推文聲援台灣，反對習近平出言恫嚇台灣。

甘迺迪在推特上表示，「中國用武力威脅台灣應受譴責，只是糟糕且適得其反的外交手段。中國對台灣的挑釁行為有可能危害該地區的穩定，並顯示出中國對世界民主的不尊重。」

迪林肯在推特上說，「中國以武力威脅我們的民主盟友台灣相當可恥，共產黨獨裁政權以脅迫、威脅和暴力來維持政權，中國人民長久遭受壓迫，中國必須停止威脅享有自由的台灣人民。」

約霍也推文說，「習近平對台灣的威脅言論是中共對台灣民主邊緣化的升級，台灣的合法性是一個不證自明的事實，美國國會仍堅定不移地支持台灣。」

貝肯指出，「台灣人民享有民主和人權，在中國仍然死守共產主義，否認宗教、言論和新聞自由，美國需要堅持我們對台灣的長期承諾，並確保台灣不被孤立。」

金恩透過臉書表示，「台灣是一個獨立國家，是美國與愛荷華州的民主盟友和重要貿易夥伴，中國對台灣的恫嚇和威脅應受到全球各地愛好自由的人譴責。」

另外，葛夫曼、畢格斯、龔薩雷茲和戈薩也都推文聲援台灣。對於美國國會跨黨派議員對台灣自由民主制度及主權之堅定支持，台灣駐美代表處也表示感謝。

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