粉專調查網友2020總統大選支持度 蔡英文首度超越柯文哲

2019-01-04 23:12

〔即時新聞／綜合報導〕有18萬人按讚的臉書粉絲團「不禮貌鄉民團」，在今（4）日整理了過去三個月該粉專網友對於2020年總統候選人的支持度變化，發現在1月2日近3萬名網友的投票中，蔡英文以65%的支持度，大勝柯文哲的35%，相較於三個月前的投票，也大幅提升了20個百分點。

不禮貌鄉民團表示，由於粉絲團的大部份成員不喜歡國民黨，因此在幾次投票中不列入藍營參選人，以免失去意義。在去年國慶日時，粉專就曾發起投票，調查網友對柯文哲與蔡英文的支持度，當時共有1.2萬名網友參加投票，有60%的網友支持柯文哲，而支持蔡英文的網友只有40%。

日前蔡英文站出來，強勢回應習進平的談話後，不禮貌鄉民團再次做出調查，結果2.9萬名參與投票的網友中，有高達65%的人支持蔡英文，而支持柯文哲的網友則驟降為35%；不過在昨（3）日賴清德vs.柯文哲、共1.7萬名網友的投票中，柯文哲還是以58%的支持度勝過42%支持度的賴清德16個百分點。

不禮貌鄉民團表示，這種情形很容易理解，因為中國對台灣的打壓越來越強硬，蔡總統前兩天站出來，以台灣總統的身份捍衛台灣主權，拒絕一國兩制，為台灣出一口氣；加上數個月來，美歐等各國都有釋出對台灣友善的訊息，包括瑞士、德國等國家對台灣的聲援，美國AIT購置台灣房產、進駐部份美軍陸戰隊、派遣工程師協助台灣製造潛艦、甚至最近的川普將台灣納入印太戰略的一環，都足以證明在2016年政黨輪替後，蔡英文的外交路線讓台灣國際地位有明顯的提升。

最後，不禮貌鄉民團也表態，為了繼續捍衛台灣主權，別讓台灣走回一中框架的不歸路，「2020年，我支持蔡英文總統連任」。

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