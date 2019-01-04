臉書分享從100飆破4萬！ 他說這5人救了蔡英文...

蔡英文回擊習近平談話，超過4萬次分享。（圖片取自「蔡英文 Tsai Ing-wen」）

2019-01-04 16:41

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文自民進黨去年九合一選舉大敗後聲勢低落，近來則因強勢回擊中國國家主席習近平及獨派4大老言論，聲量觸底反彈。媒體人黃暐瀚指出，蔡英文的人氣回升可從臉書貼文看出端倪，元旦直播貼文僅100多次分享，拒絕一國兩制的貼文卻飆破4萬，直言「4大老和習近平救了蔡英文」。

黃暐瀚在臉書寫道，民調原本已經趴在地上的蔡英文，只花了短短4天就從趴趴熊變成小金剛。黃說，蔡英文在元旦的臉書直播貼文僅100多次分享，昨日PO出的「拒絕一國兩制」中英文版圖文卻有超過4萬次分享，顯然4大老和習近平的談話救了蔡的選情，但他強調，救了連任機會，與拯救2020的民進黨是兩回事。

蔡英文昨日針對習近平在「《告台灣同胞書》40週年紀念會」上的談話做出回應，內容為：我們始終未接受「九二共識」，根本原因就是北京當局所定義的「九二共識」，其實就是「一個中國」、「一國兩制」。我要重申，台灣絕不會接受「一國兩制」，絕大多數台灣民意也堅決反對「一國兩制」，而這也是「台灣共識」。

獨派4大老昨日在報紙發表聯名公開信，籲蔡英文放棄連任，蔡以「總統應該為台灣人民而奮鬥，不是為自己的權位」、「誰要選、誰不選，不是誰說了算，相信民主機制就對了」等語回應，亦獲得不少正面評價。

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