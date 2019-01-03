說明工作成果 泰處推出2019年版「新南向 台泰好」手冊

2019-01-03 21:47

〔記者呂伊萱／台北報導〕我國推動新南向政策，駐泰代表處推出2019年新版「新南向 台泰好」手冊，從領務、經貿、教育、醫衛、農業、文化及觀光篇等七大面向，呈現泰國代表處工作成果。

駐泰代表處去年3月推出「新南向 台泰好」手冊第一版，2019年開春之際，駐泰代表處再推出新版「新南向 台泰好」手冊，展現駐泰代表處努力推動多元外交特色與成果，希望讓國內外民眾暸解台泰關係發展、新南向政策作法及成效。

「新南向 台泰好」手冊以全中文撰寫，前段介紹台泰關係現況與五項創項作法；創新作法包括外交工作數位化、資源整合平台化、政府民間合作雙贏、服務台商需求導向及創新改革與活絡資源。駐泰代表處表示，創新做法嘉惠台灣僑胞與台商，並且促進台泰實質夥伴關係發展。

手冊後段則欲展現過去1年半以來，駐泰代表處的推案成果。分別以領務、經貿、教育、醫衛、農業、文化及觀光篇等七大面向呈現。例如領務方面，駐泰國代表處在2017年8月推出急難救助的通訊軟體 Line帳號「Taiwan119」後，已有超過5000名國人透過該帳號尋求協助或服務。投資方面，駐泰國代表處於2017年9月與台商總會合作成立「泰國台灣高科技中心」，陸續邀請台灣高科技專家赴泰演講，協助台商升級與轉型，並促進與泰國產官研學的交流。

該手冊最後彙整駐泰代表處成立的7個單一聯絡窗口與9個台泰交流服務平台資訊。駐泰代表處表示，盼透過單一聯絡窗口和各服務平台服務旅泰鄉親與僑胞，同時提供台泰各界友人運用，促進台泰夥伴關係的雙向發展。

2017年台灣為泰國第12大貿易夥伴。2017年泰國自我進口總額計81.3億美元，較2016年同期增加14％，我為泰國第5大進口來源；2017年泰國對我出口額為39.8億美元，較2016年同期增加18.6％，我為泰國第19大出口市場。投資部分，我國企業投資泰國的累積金額達144.8億美元（累計至2017年12月底），居外人投資第3位，僅次日美。

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