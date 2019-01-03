黃之鋒以香港經驗提醒台灣人：與獨裁政權協商 過度樂觀

2019-01-03 19:06

〔記者彭琬馨／台北報導〕中國領導人習近平昨天出席《告台灣同胞書》40週年紀念會，發表對台談話，首度提及「探索一國兩制台灣方案」，並倡議兩岸推出代表進行民主協商。參與香港雨傘運動的重要學運領袖、香港眾志秘書長黃之鋒今天受訪時說，從香港的經驗來看，企圖與獨裁政權協商「是過度樂觀的想法」！經濟雖然重要，但香港實行一國兩制後，等於「開放機會讓中國商人炒房」，最終反而讓基層香港人買不起房，呼籲台灣人能從香港經驗「深入了解一國兩制本質到底為何」。

談到一國兩制，黃之鋒說，香港的一國兩制在主權移交後22年，「已經變成1.5制」，中國原先希望能以香港作為台灣一國兩制的示範區，但實際情況是，香港的政治權力不停的被中國取消，要參與選舉的香港人也被取消參選資格，他認為，無論是台灣版的一國兩制或一中各表都「沒有說服力、是騙人的」。

黃之鋒並說，「台灣沒有條件落實一國兩制，香港就是最壞的示範案例」。他認為，習近平在此時提出這個說法，「明顯是因為國民黨在九合一大選取得不錯的選舉結果」，黃之鋒擔心，若這樣下去「可能會出現更多李明哲」。

對於習近平倡議兩岸推出代表進行民主協商，黃之鋒強調，就算是香港民主派與中共談判也是黑箱作業，中共承諾的事也沒有落實，香港憲法原先規定港人有真普選，不過「現在不只投票，連參選機會都沒有」；他直言，高雄市長韓國瑜希望能讓中國人到高雄買房的說法，就是「開放機會讓中國商人炒房」，最終反而讓基層香港人買不起房，最終反而會影響基層台灣人生活。

黃之鋒呼籲，台灣人應從香港經驗，深入了解一國兩制的本質，港台間應有更多民主交流與串聯。

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