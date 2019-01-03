被藍營稱「30年後的白冰冰」 學者建議周子瑜立刻提告

2019-01-03 17:26

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市政府邀請名人行銷，請來資深藝人白冰冰打頭陣，引來行政院副發言人、高雄市新聞局前局長丁允恭質疑。國民黨發言人洪孟楷今天聲援白冰冰，稱「白冰冰可能是30年前的周子瑜，周子瑜也可能是30年後的白冰冰」，對此，「人渣文本」周偉航建議周子瑜「立刻提告」。

高雄市長韓國瑜自上任起話題不斷，當地觀光局日前推出名人行銷計畫，宣布首先邀請綜藝大姊白冰冰擔任代言人，引起各界爭議。洪孟楷對此表示，拼觀光有許多的面向，每一個人只要符合當地的需求，都可以是城市代言人，白冰冰知名度高、親切感十足，在某些族群中大受歡迎，絲毫不輸國際巨星，洪孟楷更表示，「白冰冰可能是30年前的周子瑜，周子瑜也可能是30年後的白冰冰」。

對此，筆名「人渣文本」的輔大教授周偉航今日在臉書發文，表示「當大家30年前都不存在是吧？當年明明就有周慧敏，而且當年的周慧敏和現在周慧敏看起來差不了太多。」周偉航更表示「本席支持周子瑜立刻提告」。甚至告訴周子瑜「需要律師的話盡量講，我這邊很多」。

網友在文章下方也紛紛留言，表示「白冰冰30年前就是白冰冰，周子瑜30年後還是周子瑜」、「30年前，我的女神再怎麼排也不會是白冰冰」、「你跟我說她是30年前的周子瑜？當我眼盲嗎」、「嚴重侮辱周子瑜」、「發言人完全是X遮眼了」。

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