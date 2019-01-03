跨黨派青年連署 支持蔡英文「拒絕一國兩制」

2019-01-03 14:30

〔記者楊淳卉／台北報導〕中國發表「告台灣同胞書」今年滿40週年，中國領導人習近平昨進行講話時一再強調「國家統一」，首度提出探索「兩制台灣方案」。蔡英文總統隨即召開記者會回應，強調台灣絕不會接受一國兩制，絕大多數台灣民意也堅決反對，這也是台灣共識。對此，民進黨及跨黨派青年政治工作者今發起連署，支持蔡英文總統拒絕一國兩制，民主是台灣最大共識。活動並以臉書活動頁持續連署中。

連署成員包括民進黨新科議員台中市議員黃守達、台北市議員吳沛憶、基隆市議員張之豪、新北市議員戴瑋姍、高雄市議員林智鴻，新北市議員張志豪，以及高雄市議員高閔琳等，並有跨黨派的社民黨新科台北市議員苗博雅等，及多名青年政治工作者。並有如焦糖哥哥陳嘉行等社會各界人士加入連署。

連署內容指出，我們是一群憂心台灣未來的年輕人。針對近日政治局勢，有以下幾點想法：第一，面對中國習近平強硬的一國兩制方針，台灣人比任何時刻都需要團結。我們支持蔡英文總統拒絕一個中國原則，堅持台灣未來任何可能選項需經台灣人同意。

第二，民主是台灣最大的共識。民主社會不需要保皇或逼宮的算計。一個能夠回應民意、能夠檢討改進、能夠堅持台灣共識的政府，才是台灣需要的政府。

第三，人民曾經對民進黨抱以高度期待。身為執政黨，若民進黨的檢討，淪為派系內鬥、大老角力、私人恩怨，只會流失更多支持。民進黨必須先贏回人民的信任，才有資格思考2020的問題。

第四，美中關係與東亞局勢面臨鉅變的當下，台灣需要的不是貿然躁進，而是能穩健站穩主權立場的領導人。我們認為，這是台灣總統應該具備的條件。

第五，歷史給了台灣艱難的國際處境，也給了我們持續向前的動力。小國沒有莽撞的條件。此刻的台灣，需要穩健的方式、堅定的意志，一同找到未來的方向。

連署內容如下

支持蔡英文總統 拒絕一國兩制 民主是台灣最大共識

我們是一群憂心台灣未來的年輕人。針對近日政治局勢，我們有以下幾點想法：

1. 面對中國習近平強硬的一國兩制方針，台灣人比任何時刻都需要團結。我們支持蔡英文總統拒絕一個中國原則，堅持台灣未來任何可能選項需經台灣人同意。

2. 民主是台灣最大的共識。民主社會不需要保皇或逼宮的算計。一個能夠回應民意、能夠檢討改進、能夠堅持台灣共識的政府，才是台灣需要的政府。

3. 人民曾經對民進黨抱以高度期待。身為執政黨，若民進黨的檢討，淪為派系內鬥、大老角力、私人恩怨，只會流失更多支持。民進黨必須先贏回人民的信任，才有資格思考2020的問題。

4. 美中關係與東亞局勢面臨鉅變的當下，台灣需要的不是貿然躁進，而是能穩健站穩主權立場的領導人。我們認為，這是台灣總統應該具備的條件。

5. 歷史給了台灣艱難的國際處境，也給了我們持續向前的動力。小國沒有莽撞的條件。此刻的台灣，需要穩健的方式、堅定的意志，一同找到未來的方向。

連署人：

黃守達（台中市議員）

吳沛憶（台北市議員）

張之豪（基隆市議員）

戴瑋姍（新北市議員）

林智鴻（高雄市議員）

高閔琳（高雄市議員）

苗博雅（台北市議員）

張志豪（新北市議員）

賴稟豐（民進黨新竹市黨部執行長）

藍士博（獨立研究者）

許家睿（青年民主回防陣線召集人）

陳威仲（激進工作室）

楊斯棓（醫師）

蔡賢龍（醫師）

陳信儒（醫師）

許宸碩（清大台文所研究生）

林君亭（前衛出版社）

張峻豪（外商經理）

許天生（軟體工程師）

陳子瑜（廣播主持人）

楊舜翔（政大社會系學生）

郭凌峰（勞工，地方文化經營者）

楊子賢（台大國發所學生）

何姍蓉（獨立製作人）

徐祥弼（第七屆共生音樂節召集人）

張瑜庭（政治工作者）

楊傑銘（靜宜大學助理教授）

范綱皓（專欄作家）

鄭清鴻（出版社編輯）

夏途島（念冊會召集人）

吳濬彥 （大稻埕產業創新工作者）

何孟樺（民進黨青年部主任）

陳令洋（藝文工作者）

陳嘉行（焦糖）

陳逸芯（政治工作者）

翁慶寧（政治工作者）

王彥欽（政治工作者）

王瀅瀅（政治工作者）

陳則翰（政治工作者）

張鎧麟（政治工作者）

徐歆惠（政治工作者）

蔡亦竹（實踐大學助理教授）

劉易鼎（政治工作者）

持續擴大中，歡迎加入連署

連署活動連結

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