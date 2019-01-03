馬英九：習近平對「九二共識」看法與國民黨有出入

2019-01-03 12:06

〔記者施曉光／台北報導〕中國國家主席習近平昨日發表對台談話，強調「努力謀求國家統一的『九二共識』」與「一國兩制」，過去一再強調兩岸都有「『一中各表』的『九二共識』」的前總統馬英九，今天接受廣播節目專訪時坦承，習近平對「九二共識」的看法與我們有出入，但基本方向一致，國民黨必須再把話說得更清楚，「九二共識」不能打迷糊仗，不管國民黨或其他相關人士必須再更清楚的說明。

對於主持人詢問習近平不斷強調統一，與過去態度有何不同變化？馬英九則說，這是習近平自己的緊迫性，而且習近平過去也講過兩岸統一問題，不能一代一代拖下去，充分反映出其緊迫感，而且立場一貫，只是這次的緊迫感比較強。

馬英九並表示，高雄市長韓國瑜在選舉期間辯論以及選前之夜都說「九二共識」，這個訊息後來在各地蔓延，也許也是習近平相關談話內容的原因之一，而且蔡英文總統在元旦談話中提出四個「必須」後，習近平很明顯也是在回應蔡英文，因為蔡英文的態度讓對岸感到兩岸距離愈來愈遠，而不是愈來愈近，習近平才會更有緊迫性。

對於習近平促統，馬英九表示，當初就任總統時提出不統、不獨、不武的「三不」，只限於他的8年總統任期，那時他不談統一，是基於兩岸才剛開始交流，8年總統任內兩岸不會有機會談統一，如今他已卸任，兩岸情勢有很大變化，台灣應該回到憲法增修條文規定，也就是預設未來統一的可能性，但一定要有時間與條件，方法和平，過程民主，習近平過去在中共十九大也提及尊重台灣社會制度與台灣人生活方式，而民主就是台灣的生活方式，「統一不是不能談，但一定要是和平統一、民主統一。」

馬英九指出，1992年兩岸透過海基、海協兩會達成共識，雙方都堅持「一個中國」，但認知涵意不同，各自以口頭方式表達，這也就是所謂的「一中各表」，根據「九二共識」，台灣樂於與中國大陸交往，在國際上有多一點空間，因此他過去執政8年始終就以「一中各表」、「九二共識」為原則，對岸擔心「一中各表」會變成「亂表」，所以他還在「馬習會」時告訴習近平，我方各表不會表到「兩個中國」、「一中一台」，他返台後陸委會主委夏立言到立法院報告時，他的逐字稿內容都有送給立法院，綠媒卻說他不敢在習近平面前提「一中各表」，「全世界會議我們是最透明的」。

馬英九還向中國大陸官媒喊話，不要再對「一中各表」做無謂的攻擊，因為「一中各表」，台灣才會比較願意與對岸交流，這對兩方都有利。

對於蔡英文總統昨日強調台灣從來就沒有接受「九二共識」，馬英九說，這對台灣政局不是好的發展，未來兩岸還是僵局，而且衝突會愈來愈高，對台灣一點好處都沒，韓國瑜當選高雄市長後，陸客增加很多，這對台灣不是壞事，而且現在國民黨掌握15個直轄市、縣市執政，很多農產品就可以賣到中國大陸，如果蔡英文一再強調不接受「九二共識」，「很奇怪」，因為「九二共識」是當年兩岸談出來的結果，對台灣只有好處，沒有壞處，他不知道蔡英文為何還要這樣堅持。

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