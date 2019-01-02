回應習近平 蔡總統：台灣絕不接受一國兩制

2019-01-02 15:57

首次上稿15:17

更新時間15:57

〔記者蘇永耀／台北報導〕中國發表《告台灣同胞書》今年滿40週年，中國領導人習近平今日上午在北京人民大會堂出席紀念會並發表講話。對於習的說法，蔡英文總統今天下午親自回應，總統強調台灣不接受九二共識、不接受一國兩制，並重申「4個必須」，「必須正視中華民國台灣存在的事實」、「必須尊重兩千三百萬人民對自由民主的堅持」、「必須以和平對等的方式來處理我們之間的歧異」，以及「必須是政府或政府所授權的公權力機構坐下來談」。

習近平在談話中強調，「中國人不打中國人」，但也說不會承諾放棄使用武力，還說這是針對「外部勢力與分裂主義份子」，並非針對台灣同胞。習近平在文中提出5大主張，談論兩岸統一。

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