白冰冰嗆「ㄐㄧㄢˋ人閉嘴」 高市議員批：這就是城市代言品質

2019-01-02 14:21

〔記者王榮祥／高雄報導〕名人行銷高雄引發中央與地方官員互槓，藝人白冰冰更嗆聲中央官員「ㄐㄧㄢˋ人閉嘴」，高市議員邱俊憲質疑，是賤人閉嘴？還是見人閉嘴？這就是城市代言的品質與格局？

邱俊憲表示，新的一年第一個上班日，網路上對於高雄市政府新的城市代言人有許多不同見解，對於新市府要採取何種行銷手段與策略，靜觀其變，但今天輾轉收到一段聲音，裡面全文是這樣講著：「我們這叫理直氣壯，如果說我擔任代言人去跟高雄市拿了什麼錢就心虛了，不是這樣喔，我們是非常理直氣壯的，所以請他閉嘴，賤人閉嘴...」

邱俊憲質疑，只因為認為這樣的人選不適合，就要被說「賤人閉嘴」，這真的是令人太匪夷所思了。

邱俊憲說，適不適合代言一座城市，絕非以需要花費多少預算在這事上來評斷，「免費」不代表就不用接受公眾評論，這就是城市代言的品質與格局。

高市觀光局邀藝人白冰冰擔綱1月觀光大使，2月則是陳文茜，行政院副發言人、前高市新聞局長丁允恭昨晚在臉書發表「城市質感的形成是緩慢的堆積，而摧毀它則可以很快」，高市觀光局長潘恆旭回批此言有歧視白冰冰之嫌，丁允恭澄清並非針對個人，而是對城市行銷策略做一個整體的提醒，雙方互槓、引發各界關注。

藝人白冰冰今天凌晨對此提出看法，認為中央官員說法比酸民更扯，大家都在努力，沒人拿高雄市府一毛錢，大家開心在幫高雄人，不幫忙還唱衰、居心叵測，她一點都不會生氣，還反問丁允恭為高雄做了什麼？高雄都不知道，離開了還說風涼話。

白冰冰認為擔任觀光大使為高雄宣傳很理直氣壯，如果說擔任代言人拿錢、會心虛，但不是這樣，所以請他閉嘴，「ㄐㄧㄢˋ人閉嘴」。

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