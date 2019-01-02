「不承諾放棄使用武力」習對台提5點和平統一主張

2019-01-02 12:01

〔記者鍾麗華／台北報導〕中共「告台灣同胞書」發表40週年紀念會今天上午在北京人民大會堂舉行。中共中央總書記習近平發表半小時的對台講話，除重申「九二共識」、反對台獨、「一國兩制」，也提出五點「和平統一」論述，但另一面他也同時強調「不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項，針對的是外部勢力干涉和極少數台獨分裂分子及其分裂活動。」

習近平今天講話提出的五點「和平統一」論述，包括第1、攜手推動民族復興，實現和平統一目標；第2、探索「兩制」台灣方案，豐富和平統一實踐；第3、堅持一個中國原則，維護和平統一前景；第4、深化兩岸融合發展，夯實和平統一基礎；第5、實現同胞心靈契合，增進和平統一認同。

習近平稱，「祖國必須統一，也必然統一」。這是70載兩岸關係發展歷程的歷史定論，也是新時代中華民族偉大復興的必然要求。兩岸中國人、海內外中華兒女理應共擔民族大義、順應歷史大勢，共同推動兩岸關係和平發展、推進祖國和平統一進程。

習近平強調，「和平統一、一國兩制」是實現國家統一的最佳方式，制度不同，不是統一的障礙，更不是分裂的藉口。「一國兩制」提出，是為了照顧台灣現實情況，維護台灣同胞利益福祉。具體實現形式會充分考慮台灣現實情況，會充分吸收兩岸各界意見和建議。

習近平稱，在確保國家主權、安全、發展利益的前提下，和平統一後，台灣同胞的社會制度和生活方式等將得到充分尊重，台灣同胞的私人財產、宗教信仰、合法權益將得到充分保障。「兩岸長期存在的政治分歧問題是影響兩岸關係行穩致遠的總根子，總不能一代一代傳下去。」

習近平指出，「在一個中國原則基礎上，台灣任何政黨、團體同我們的交往都不存在障礙。我們願意同台灣各黨派、團體和人士就兩岸政治問題和推進祖國和平統一進程的有關問題開展對話溝通，廣泛交換意見，尋求社會共識，推進政治談判。」在九二共識、反對台獨的共同政治基礎上，兩岸各政黨、各界別推舉代表性人士，就兩岸關係和民族未來開展廣泛深入的民主協商，就推動兩岸關係和平發展達成制度性安排。

對於美國近來挺台採取一連串的行動，習近平最後也意有所指表示，「中國人的事要由中國人來決定，台灣問題是中國的內政，事關中國核心利益和中國人民民族感情，不容任何外來干涉」。

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