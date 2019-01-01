國民黨內戰！新生代喊世代交替遭藍營前輩轟「自大」

2019-01-01 14:58

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨發言人洪孟楷今天宣布將投入2020年淡水、林口區立委選舉，並喊出「世代交替」。不過前國民黨立委吳育昇卻認為洪孟楷自大，並反問「難道在立院比洪孟楷年紀還大的都要被世代交替嗎？」

綜合報導指出，過去也表明參選淡水、林口區的吳育昇表示，國民黨是民主政黨，本來就能公開黨內競爭，他認為洪孟楷參選打出「世代交替」並不妥，洪叫其他人別來選立委、讓給他，其實有些自大。吳育昇說，這次九合一大選韓國瑜掀起韓流、侯友宜獲得壓倒性支持，他認為原因都不在年紀，如果比洪孟楷年紀大的就要世代交替，那立法院比洪年紀大的立委，像曾銘宗、費鴻泰等人，是否也要被替換？

吳育昇也說，立委工作與世代交替沒有關係，需要的是成熟經驗、問政技巧、良好口才與宏觀思維。他自認過去在新北市立委第一選區連任3屆立委，對地方最瞭解。至於到底該由誰去選，吳育昇則說，國民黨黨部會先協調人選，不成再用初選，國民黨本來就有民主機制。

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