挑戰淡水蔡依林 國民黨發言人洪孟楷宣布參選立委

2019-01-01 11:28

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨發言人洪孟楷今早在臉書表示，他正式宣布投入參選明年新北市第一選區的立委選舉，挑戰該選區有「淡水蔡依林」稱號的現任民進黨立委的呂孫綾。

洪孟楷表示，今日是元旦，也是新年的第一天，他正式宣布將投入參選第10屆新北市第一選區（淡水、林口、泰山、八里、三芝、石門）的立委選舉。

洪孟楷說，過去馬政府八年執政，他與國民黨並未有過多接觸，2016年國民黨在野後，當眾人選擇遠離，他卻毅然決然擔任黨職，並且為黨辯護，捍衛，可以說國民黨越弱時、更加不離不棄，因為他相信，民主政治需要良好的監督制衡，才能夠給民眾更好的生活。

洪孟楷認為，他在政論節目只論理、不硬凹，因為相信「真理越辯越明」，但過去有不對的地方，他也絕不護短；在地方服務上，他更不分黨派、不分顏色，只要是對地方好的事物，勇於付出，樂於奉獻。

洪孟楷說，在這次九合一選舉中看到了「討厭民進黨」的勝利，但不見得是每個人都對於國民黨放心，因此，如果接下來的選舉，國民黨還是沒有任何改變，用一樣的面孔來面對選民，這樣怎麼能夠回應民眾對於政黨的期待呢？

洪孟楷表示，他1983年次，今年36歲，過去10年有完整的中央、地方政府歷練，曾是台北縣副縣長蔡家福的秘書，嘉義市政府文化局長，也是前行政院長江宜樺院長辦公室專門委員，所以有中央地方的結合，有信心能夠為公眾爭取權利，創造地方人人發大財。

洪孟楷說，中央執政的弊病不斷，現在的執政黨無心想人民，只在意如何打擊政敵，對付國民黨；勞基法亂修、年金改革違反信賴原則、前瞻計畫是撒錢自肥、兩岸關係冷凍，「我們熱愛的台灣，我們的國家中華民國，還有多少個四年可以揮霍浪費呢？」

洪孟楷指出，期盼世代傳承，才能有更嶄新的發展，如同汽車換顆新引擎，更能加速邁進，爭取共同幸福。承諾要用年輕的熱忱，打一場正向陽光選戰；要用過去10年累積的專業，監督揭弊、爭取預算！不做負面攻擊、跳脫政黨鬥爭。

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