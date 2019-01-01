台中元旦升旗 盧秀燕國歌唱好唱滿許新年3願

2019-01-01 09:15

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市108年元旦升旗典禮，今日上午8點在台中市政府前廣場舉行，吸引數千民眾到場， 首度主持元旦升旗典禮的新任台中市長盧秀燕開口唱國歌，也對國旗行舉手禮；她說，在新年元旦，新的開始，敬愛我們的國家「中華民國」，國歌要「唱好唱滿」，她每個字都唱好唱滿；她並許下新年三願，拚經濟、整治空污及希望國家在2019年國泰民安、長長久久。

迎接新年元旦，台中市政府元旦升旗典禮大清早就吸引民眾起大早共襄盛舉，今年市府更準備3000份「國旗運動毛巾」好禮免費送，限量毛巾更藏有台中著名景點翦影設計，結合城市意象與活力，吸引民眾排隊索取，甚至有人凌晨3點多就到場等候排隊。

市政府準備3000份「國旗運動毛巾」及5000面國旗均被索取一空。

今年台中市元旦升旗由獲得全國啦啦隊表演雙料冠軍的仁美國小啦啦隊領唱國歌，盧秀燕率新市府團隊齊唱國歌，並對國旗行舉手禮。

由於民進黨執政時，曾有過跳過部份國歌歌詞或升旗時對國旗行注目禮，盧秀燕特別強調，她唱國歌時，每個字都唱好唱滿，甚至在升旗時她也嘗試唱國旗歌。

升旗後，盧秀燕許下新年三願，她說，新年度她會全心拚經濟，讓市民有好生活，更要全力整治空污，讓晴天晴空再現，還大家好的空氣；另外她會讓市民都有好心情，一年365天「天天快樂」，祝市民幸福快樂，經濟一路發，2019年祝福中華民國國泰民安、長長久久。

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