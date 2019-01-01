個人的新年新希望？吳敦義：只有國家、黨跟全民

2019-01-01 07:58

〔記者林良昇／台北報導〕今天是2019年元旦，國民黨由誰角逐2020年總統大選備受關注，國民黨主席吳敦義今早出席國民黨自辦的元旦升旗典禮，吳被問到個人在新年有沒有什麼新希望？吳敦義說，只有國家，只有黨跟全民，「我個人沒有什麼特別的。」

吳敦義率領黨務幹部出席國民黨自辦的元旦升旗典禮，約有2、300餘人在細雨中一同參與，吳敦義致詞表示，國民黨要感謝全中華民國的公民和全體人民在風雨飄搖的情境下，讓國民黨在九合一選舉22縣市有15位縣市長當選，包括議員、鄉鎮市長等也都有相當不錯的成果，這是全體國人對國民黨的愛護跟包容，他要特別表達最誠摯的感恩。

吳敦義說，國民黨雖然在選舉中獲得民眾鼓舞，但所有國民黨的公職人員、黨務同仁一定要發揮廉能而有效率、親切勤快的政府跟議會，服務全體國人，並讓人民賺大錢，只有全力全心拚經濟，讓全體國人賺大錢，只有繁榮均富的經濟，才能讓人民過上更好的生活。

吳敦義也強調，經過這次公投，人民用絕大多數選票認為「反空污」確保國人健康很重要﹔以家庭和樂幸福為基礎的公義和諧社會，是全民共同的期待，希望每個家庭都是愛家的家庭，都是幸福圓滿的家庭。

吳敦義指出，在「九二共識，一中各表」基礎上，盡全力維護兩岸和平穩定發展，讓兩岸在和平發展的情況下，能夠互利雙贏，讓全體中華民族兒女都能過上更好日子，海內外同胞也一樣能夠享受國家服務，每一位都是愛家、愛國、愛中華民族的兒孫。

吳敦義在典禮結束後，被媒體問到今年的「新年新希望」，吳敦義回：「剛才已經講了新希望啦」，媒體追問：「那你自己個人呢？」吳敦義則低調表示，只有國家，只有黨跟全民，「我個人沒有什麼特別的。」

此外，前新北市長朱立倫有去參加總統府的升旗典禮，但未參加國民黨自辦的元旦升旗典禮，媒體也對此詢問吳敦義看法，但吳敦義僅回「謝謝」，並未表達意見。

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