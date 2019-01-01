蔡總統出席元旦升旗 身著空軍外套吸睛

2019-01-01 07:04

〔記者蘇永耀／台北報導〕中華民國108年元旦總統府升旗典禮今日清晨在總統府前廣場舉行，總統蔡英文、副總統陳建仁伉儷在6點20分抵達，與現場民眾齊唱國歌。總統並穿著空軍外套，相當吸睛，也參加府前升旗的台北市長柯文哲，雖與總統一起自總統府走至典禮現場，但在整個儀式過程，兩人並沒有互動。

總統府表示，總統今天是穿著座機隊的外套，臂上有隊徽。總統座機的型號為737-800，座機隊都簡稱738，所以在外套胸前即印有數字，此為座機隊的外套，並致贈一件予總統留念。

今日雖然天氣不佳，但沒有影響民眾參與的熱情，不到5點已經陸續湧入準備要來參加升旗典禮的民眾，許多人身著雨衣並手搖國旗，還有民眾在臉頰及手臂貼上現場發放的國旗紋身貼紙。

這次元旦總統府升旗典禮以「勇敢自信、世界同行」活動主題，強調新的一年，台灣將秉持勇氣繼續前進，繼續寫下典範，而世界也將與我們同行。現場主視覺設計以蒲公英為設計概念，象徵勇敢的台灣人無懼向前。

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