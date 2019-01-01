元旦總統府升旗 總統與「新台灣人」領唱國歌

2019-01-01 06:45

〔記者蘇永耀／台北報導〕中華民國108年元旦總統府升旗典禮今日清晨在總統府前廣場舉行，以「勇敢自信、世界同行」為活動主題，國歌領唱並由5位在台灣取得身分證的「新台灣人」率領，總統蔡英文、副總統陳建仁伉儷在6點20分抵典禮現場，總統並與行政院長賴清德等人握手致意，並手持國旗與現場民眾齊唱國歌。

今日雖然天氣不佳，但沒有影響民眾參與的熱情，不到5點已經陸續湧入準備要來參加升旗典禮的民眾，許多人身著雨衣並手搖國旗，還有民眾在臉頰及手臂貼上現場發放的國旗紋身貼紙。

表演活動從清晨5點多陸續展開，首先登場是拿下2018世界盃行進樂隊大賽總冠軍的建中樂旗隊，復古式的爵士樂表演吸引現場目光。接著表演的是北一女樂儀旗隊，整齊並帶著各項變化動作也贏得許多掌聲。

接續登場是在美國世界啦啦隊錦標賽奪下亞軍的台灣啦啦隊國家代表隊，幾個高難度的動作也獲得民眾熱烈掌聲；獲得日本東京國際打擊樂大賽金獎肯定的羽擊舞藝術團，主要來自屏東涼山部落，他們以少見結合原住民古調吟唱與鼓擊節奏的形式，深具文化代表性的演出，也令人一新耳目。

元旦升旗典禮在三軍樂儀隊整齊劃一的操槍展演後登場，國歌領唱呼應世界同行概念，邀請「來自世界的新台灣人」擔任，包括來自土耳其的金鐘獎節目主持人吳鳳、服務台東偏鄉長達 30 年，曾獲第 11屆醫療奉獻獎的澳洲柯彼得醫師、美國歸化球員戴維斯、致力保留在台緬人歷史的緬甸華僑楊萬利，與編篡台越法律對照表的越南新住民陳玉水等。他們與另一組台灣之光，拿下2018世界合唱錦標賽銀牌的新北市少年合唱團，一同為國人領唱國歌。

這次府前升旗做出新嘗試，在副舞台首度邀請以漫才搞笑風格聞名的「魚蹦興業」擔綱串場主持。成軍十年的魚蹦興業，是台灣第一個以日式漫才為主要表演型態的團體。

今年元旦總統府升旗典禮以「勇敢自信、世界同行」活動主題，強調新的一年，台灣將秉持勇氣繼續前進，繼續寫下典範，而世界也將與我們同行。現場主視覺設計以蒲公英為設計概念，象徵勇敢的台灣人無懼向前。

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