黨產會：國民黨以革實院成績 升遷部隊人事

2018-12-31 15:21

〔記者陳鈺馥／台北報導〕國軍淪黨軍！行政院黨產會從國史館歷史檔案中查到，國民黨在威權統治時期，黨國不分將「革命實踐研究院」的訓練成績，做為國軍部隊人事調整的主要資料。

黨產會出版的「檔案選輯」收錄，前總統蔣介石於1950年11月15日親筆指示國防部長參謀總長周至柔：「此次部隊人事調整時，應將革命實踐研究院及其軍訓團各期學員之成績優劣作一總檢討，分別等級列表呈報，並做為今後人事升降調遷之主要資料為要」。

據調查，革命實踐研究院為國民黨用來訓練黨政軍幹部的黨內機構，第一期於1949年10月在草山開班成訊，由蔣介石兼任革實院院長，之後更成立「革命實踐研究院軍官訓練團」。

包含前參謀總長郝柏村也是革命實踐研究院圓山軍官團高級班畢業，前總統馬英九則為革命實踐研究院革命實踐講習班第24期。

此外，在黨產方面，黨產會查出國民黨於1953年間於木柵地區成立革命實踐研究院「中興山莊分院」後，曾陸續租購周邊土地來擴充院區，使院區土地逐步歸國民黨所有。

但離譜的是，1969年4月28日，當時台北市政府公告「修訂本市木柵景美兩區主要計畫案」，將中興山莊南、北側基地的土地使用分區，全變更為「機關用地」。

黨產會委員質疑，中興山莊作為國民黨黨務行政機構及黨員訓練機構「革實院」之所在，何以土地使用分區得變更為「機關用地」？

黨產會查到，變更理由未見載於該都市計畫中，然而中興山莊土地使用分區經此變更後，其地價稅、田賦及土地增值稅等相關稅賦皆可獲免徵。

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