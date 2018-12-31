柯P有無邀跨年？侯友宜：我去烏來…

2018-12-31 12:55

〔記者陳心瑜／新北報導〕今晚是跨年夜，新北市未舉辦大型跨年活動，媒體好奇台北市長柯文哲是否邀約新北市長侯友宜參加跨年晚會？侯友宜笑說，晚上將會至烏來原鄉，和原民一同跨年，同時關心原民的生活。

侯友宜今天早上至林口三井outlet視察周邊交通管制，媒體詢問新年新希望，侯友宜說，自己最期待的是每個人都能安居樂業，相信明年比今年更好，開心、喜悅過生活，每天也會務實打拚，為民眾的期待全力以赴。

侯友宜說，每逢假日，大賣場周邊湧現的車潮人潮往往導致壅塞，尤其outlet周邊會湧現四五萬人潮，因此了解車站周邊的交通管制、交通車接駁，林口的交通今天看起來相當順暢，也會持續了解風景區周邊交通狀況。

新北市政府交通局表示，新北市的賣場如林口三井outlet、板橋大遠百和中和環球購物中心，連假期間常湧現人潮，像是三井成立監控中心，與交通局和警察局合作，隨時監控，即時調整周邊道路交管措施，一有交通壅塞和違規情形，立即派員疏導和取締。

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