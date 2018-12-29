關西機場造謠者實是游姓大學生女友人？網痛罵：睡得安穩嗎

2018-12-29 21:45

〔即時新聞／綜合報導〕日本關西機場9月初因燕子颱風侵襲而關閉，一名PTT帳號為「GuRuGuRu」的網友，在PTT發表不實言論，引發各界對我駐日代表處不滿，引起諸多風波，更間接導致駐大阪辦事處處長蘇啟誠輕生。時隔多日，GuRuGuRu今（29）日終於發表聲明，表示自己並非「游姓大學生」，要對蘇處長與游先生致上最大歉意，不過也表示，自己文中所提的都是事實，絕無造假。此番言論則引爆網友不滿。

游姓男大生今日在臉書發文，表示自己並非當初發文者「GuRuGuRu」，該帳號使用者實為同行一名潘姓女性友人。同時，真正的「GuRuGuRu」潘女今日也打破沉默，在PTT發表聲明，表示當初文中所提到的事情，都是百分之百的事實，絕無任何造假，這也是為什麼至今才做出回應的原因。潘女坦言，自己發文時，或多或少受到情緒的影響導致文章傳達出不滿，原以為發文就像平常一樣，沒想到會造成如此嚴重的風波。

對聲稱「受困在機場的台灣旅客正被中國領事館派的車輛載離機場」不實言論一事，潘女表示，自己的確並未查證自己到底搭的是什麼車，她指出，當下只想快速離開關西空港，聽到一名女子的說法，就誤會在關西空港搭乘的車是中國派來的；而她也附上通話紀錄，表示自己真的有打通電話駐大阪辦事處。

最後，潘女也表示，要向同行友人游先生，以及蘇處長和他的家人致上最大的歉意，願亡者安息。不過鄉民對於她的道歉並不領情，紛紛留言痛罵「不用道歉，因為這事情會一輩子跟著你」、「睡得安穩嗎」、「當初說被盜帳號，現在是同行友人」、「所以游男當初做偽證？」、「輕輕一句抱歉就可以帶過去嗎」、「所以游男根本在幫妳扛責」、「喔～～原來是游先生不具名的女伴遊呀」、「道歉信是要附全名的」、「人走了，說什麼都沒用」。

不過，鄉民指出，雖然「GuRuGuRu」帳號為潘女所有，但當初南投地方法院判定游男就是當初以GuRuGuRu帳號發布造謠文章的當事人「無誤」，合理的解釋就是「二人共用帳號」，因此當初文章究竟出自游男還是潘女，恐還需進一步釐清。

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