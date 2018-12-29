「涉案議員候選人」當選率曝光！網友嘆：民智未開...

2018-12-29 16:26

〔即時新聞／綜合報導〕時代力量曾在九合一選舉前，公布全台縣市議員候選人的涉案紀錄名單。現在選舉已經落幕，時力又公布了台灣涉案議員候選人的當選比率，其比率竟高達67%。

時代力量今天在臉書發文表示，他們選前整理2018年縣市議員候選人及其樁腳曾涉案的人數，涉案類型包含貪污、賄選、恐嚇取財、酒駕、殺人等各類案件。時力在選後發現，之前公布的170位候選人中，最終當選的有108人，當選率高達67%，比時代力量的4成當選率還高。

立委徐永明表示，涉案候選人當選率高達67%，而且藍綠提名皆有之，他認為一般民眾的資訊或許無法百分百充足，但提名的政黨也該負起責任。他因此大酸，其實台灣最大黨是「黑勢力躲在兩大黨」，「如此高的當選率，也算是對台灣民主政治某種程度的嘲諷。」

許多網友看到熱議，「台灣哪有選賢與能，都麻選對自己最有利的。」、「台灣人民素質，唉。」、「民智未開啊。」、「低智商社會不是說假的。」、「大家都知道的事，可惜一堆人照投。」

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