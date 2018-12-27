國民黨舊中央黨部追徵案裁定「停止執行」 黨產會今提抗告

2018-12-27 19:18

〔記者陳鈺馥／台北報導〕國民黨變賣舊中央黨部給張榮發基金會，被行政院黨產會認定不當取得，並追徵11.3億元價金。國民黨不服提行政訴訟，台北高等行政法院本月裁定停止執行，黨產會表示，今天已依法提出抗告。

黨產會指出，北高行前述裁定，與行政法院向來認為金錢給付的行政處分不應停止執行的往例不同，本會認為有向最高行政法院提出抗告，以確保裁判一致性必要。

本月24日，最高行政法院才剛把北高行停止本會與婦聯會訴訟程序的裁定廢棄，對於我國行政法院法官停止訴訟程序聲請釋憲時應踐行的要件，維持與過去裁判一致的見解，黨產會表示贊同。

黨產會認為，對於不符往例的裁定提出抗告，維持我國裁判一致性，為行政機關職責所在。

此外，依「政黨法」第19條、第23條及「政黨及附隨組織不當取得財產處理條例」第5條規定，政黨合法財務來源應為黨費、政治獻金、政黨補助金及其孳息，黨產會行政處分執行時，並未將國民黨合法收入列為執行標的，該黨合法權利並不會因為行政處分的執行而受影響，並沒有北高行裁定所擔心的問題。

黨產會強調，舊中央黨部追徵案行政處分的執行，不僅是11.3億元國家債權的實現，更代表著我國轉型正義、政黨公平競爭及公平正義財產秩序回復的價值。

黨產會提及，盼最高行政法院能本於落實我國轉型正義的歷史責任，就促進轉型正義、政黨公平競爭，為正面、積極之裁定，為司法於我國轉型正義、政黨公平競爭的歷史定位，立下不朽典範。

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