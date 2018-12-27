網友狂酸造神！同樣睡果菜市場 韓國瑜、吳音寧命運大不同...

2018-12-27 08:40

〔記者顏宏駿／彰化報導〕同樣睡果菜市場，前北農總經理吳音寧從上任第一天睡到卸任，當初她這個舉動，被一些特定媒體和網路民眾酸「沽名釣譽」、「對菜農沒幫助」，但韓國瑜果菜市場才睡一晚，被報導成「苦民所苦」，連吃什麼、睡什麼床報了一大掛，有民眾把相關新聞集結，網友感嘆，「同樣睡果菜市場，藍綠標準大不同」、「做事跟做秀畢竟不一樣」。

臉書「打馬悍獎將粉絲團」昨晚PO出吳音寧剛上任時，打算長期睡果菜市場的新聞，引發網友熱議。

小編說，韓國瑜睡果菜市場一晚，藍營當聖人讚美。當初吳音寧睡北農且一直睡到最後一天，藍營狂黑。

還有網友把各台狂做「韓市長睡果菜市場」的新聞調出來，發現睡哪裡？吃什麼？穿藍白拖？連與夫人會不會再生一個？都可大做文章。網友點評「造神過頭」。

還有李姓網路民眾說，當初一藍媒電視台對吳音寧睡果菜市場之舉形容為「沽名釣譽」、「對果菜市場沒實質貢獻」，結果該台換成韓國瑜睡果菜市場卻秒變「賣菜郎，說到做到」、「苦民所苦」的一連串報導，只能說「兩套標準」，網友說，接下來肯定還有一連串「造神報導」。

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