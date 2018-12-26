修法禁止郵寄動植物產品 農委會：全力支持立院

2018-12-26 19:25

〔記者簡惠茹／台北報導〕中國網路賣家強送豬肉製品案例頻傳，立法院經濟委員會明天將討論修正「動物傳染病防治條例」，禁止郵寄方式輸入應檢疫的動植物產品，農委會副主委李退之今天表示，農委會將全力支持。

李退之今天表示，很遺憾的，針對電商購物問題，至少已經有3個案例在中國網站淘寶網購買寵物用品，郵寄的包裹卻被夾帶肉製品作為贈品，違反我國法令，重大疫情狀況下，這周行政院長賴清德已經裁示，由政委羅秉成邀集農委會、法務部、經濟部等部會，針對違規贈品進行跨部會協商，可能會進一步提出修法或立法。

李退之表示，明天立法院經濟委員會也即將審議修改動傳條例修正案，希望不能透過郵遞方式寄送肉品，農委會將予以全力支持；農委會希望能用科技手段和法令依據，例如把違法的購物賣家屏蔽境外，不要讓人民有購物機會，因為確實可能造成防疫漏洞。

農委會指出，立委提出的版本和農委會報給行政院的版本方向一致，只有文字使用的差別，由於本來動傳法針對郵遞包裹沒有相關規範，農委會提出的修正方案為，有檢疫規定的動植物產品不得透過郵遞寄送輸入，退運沒入或銷毀，否則將面臨罰鍰。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/