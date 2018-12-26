中國隱匿非洲豬瘟疫情 國台辦誣指台灣煽動對中不滿情緒

2018-12-26 11:46

〔記者鍾麗華／台北報導〕今年8月以來，中國出現大規模非洲豬瘟疫情，中國卻隱匿疫情，不過，國台辦發言人馬曉光今在例行記者會上竟表示，中國政府防控疫情的措施和成效，得到聯合國糧農組織的肯定。「民進黨稱大陸隱匿疫情、防疫失控，這完全是不實指責，是故意炒作，是借題發揮，意圖煽動台灣民眾對大陸的不滿情緒。」

被問到陸委會說曾三度發文給中國瞭解疫情發展，但是未獲回應。中國也沒有依照《海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議》向台灣報非洲豬瘟疫情。對此馬曉光澄清，不是大規模疫情，他並強調，相關部門和地區採取了有效措施，嚴格開展疫情的處置，目前疫情趨於平穩，總體可控。

馬曉光說，台灣方面長期以來沒有進口大陸豬肉，所以非洲豬瘟疫疫情通報並不適用上述協議。他並指出，該協議是兩岸非貿易農產品疫情資訊交換和防控交流的民間管道，管道一直保持常態化的溝通，但是2017年台灣相關人員被改換、業務被轉型，導致雙方聯繫中斷

馬曉光稱，非洲豬瘟疫疫情發生後，大陸有關方面始終按照及時、公開、透明的原則進行疫情發佈，及時向世界動物衛生組織等國際/區域組織、相關國家和地區進行通報。台灣作為世界動物衛生組織的成員，可以及時獲得動物疫情的資訊。至於說國台辦和陸委會、海協會和台海基會之間的管道為什麼中斷，原因是眾所周知的。

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