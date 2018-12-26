任公職期間爆收媒體數百萬 監院認定管中閔違法

2018-12-26 06:24

在某週刊不具名寫專欄 領取稿費

〔記者吳柏軒、鍾麗華、蕭玗欣／台北報導〕管中閔獲聘台灣大學新任校長職務，但知情人士爆料，管過去擔任公職期間，以不具名方式在某週刊寫專欄，每年領取稿費達60餘萬元，幾年下來累積數百萬元，已經該媒體證實。監院初步認定管違法兼職，不排除提案彈劾。法界批此舉違反公務員服務法；傳播學界也質疑其違反行政倫理、政媒不分。

監院初步認定違法 不排除提彈劾

知情人士表示，管中閔101年起擔任行政院政務委員、經建會主委，以及國發會主委等公職期間也寫專欄，但行政院卻渾然未覺。監院仔細比對管的報稅資料，以每年領取60餘萬元、平均一個月5萬元的稿費來看，「不可能只寫1、2篇」。

政府人事單位指出，政務官的額外收入須報行政院同意，每月不得超過1萬7千元，即使學者在借調期間執行科技部計畫也須報准。寫稿雖不在禁止之列，但通常是偶爾寫一、兩篇。

該週刊向本報證實收到監察院來函，要求說明為何給管先生幾百萬元，據實回覆該筆資金是稿費，自其擔任學者期間就開始邀稿，採不具名刊載，但因經辦人員離職，細節不明。

該週刊專欄每週都有財經評論，研判管每週供稿，以每年60餘萬元推算，一篇稿費逾1萬元，專欄題目包括「經濟復甦央行有責」、「平心靜氣再論示範區」，還曾有大力稱讚國發會主委的文章。

監院昨約詢 管以不適宜出席請假

監院昨約詢管，管以「不適宜出席」為由請假。據了解，監院想釐清哪些內容是管所撰寫，專欄涉及國發會政策，屬於與其職務相關，雖未具名，但代表社方立場，加上有固定薪籌，兼職樣態清楚，不排除提案彈劾。

律師黃帝穎分析，公務員服務法第14條第一項明定公務員除法規外，不得兼任他項公職或業務，而依法令兼職者，不得兼薪及兼領公費；管若長期投稿並有固定收入，可實質認定兼職。

中正大學傳播學系教授胡元輝質疑，政務官在媒體發表評論，是否影響原工作職責？且媒體監督政府，但政務官卻在媒體發文，政媒不分，是否妥當？

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