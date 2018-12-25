盧秀燕一上任就被投訴 市府臨時人員：契約從1年縮為3個月

2018-12-25 22:10

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市長盧秀燕上任第一天，市府員工向本報投訴指出，新市長第一個工作竟是讓全市府臨時人員，從一年一聘改為簽約到明年3月31日，等於是「變相清算前朝」，影響至少8000人。市府人事處則表示，是將原於年底屆滿的契約續展延3個月，待各機關新任局處首長熟悉瞭解業務進行及同仁工作情形後，再行換約。

員工批：變相清算前朝 8000人受影響

市府員工投訴指出，市府的聘用人員、約僱人員、業務助理、約用人員、行政助理及工友等，今天都接到長官通知，本來一年一聘，全部改先簽約到明年3月31日，大家都很錯愕，長官則說這是市長的命令。

投訴者說，這等於是變相清算前朝，同事們都在討論，如果不對盧秀燕宣誓效忠，就會被解聘嗎？盧秀燕不是說要用人唯才、不分黨派嗎？4年前林佳龍剛上任時，是有少部分局處臨時人員只續聘3個月，但沒有像現在這樣全面只續聘3個月，影響約8000人，整個市府現在人心惶惶。

人事處：年底約滿展延 3個月後換約

對此，市府人事處說，考量新市政團隊甫上任，為利市政順利推動延續，因此各類人員原於年底屆滿的契約續展延3個月，待各機關新任局處首長熟悉瞭解各項業務進行及同仁工作情形後再行換約。

人事處也說，對於身障人士、考試職代，為照顧弱勢族群及短期進用者，均按其僱用期限執行。此外，學校校長此時並無異動，所以沒有熟悉業務的問題存在，學校人員仍依其原僱用期限辦理，並非全數臨時人員僅聘僱用3個月。

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