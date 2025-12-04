為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    你哪位？越南選美冒出「中國台灣」選手 台灣小姐：根本沒派人參加

    2025/12/04 18:12 即時新聞／綜合報導
    27歲女子熊文瑄披「中國台灣」背帶參加越南選美比賽「2025 Miss Cosmo」。（擷取自@sienna_xiong/IG）

    27歲女子熊文瑄披「中國台灣」背帶參加越南選美比賽「2025 Miss Cosmo」。（擷取自@sienna_xiong/IG）

    2025「Miss Cosmo」選美比賽本月20日將在越南胡志明市登場，卻傳出有佳麗疑似冒充台灣人，宣稱來自「中國台灣」。對此，「台灣小姐」黃韻霏今（4）日指出，台灣根本沒有派人參賽。

    黃韻霏今日在Threads曬出一名女子披「中國台灣」背帶參賽的照片，發文表示台灣根本沒有派人參加，她直言「原本有討論可能會派我去，但臨時加價報名費，我們就沒有出賽」。貼文隨即引發討論，網友紛紛痛批：「竭盡所能的吃臺灣豆腐，中共真的無恥到極限」、「又被冒名了嗎！？」、「又假裝台灣人，超不要臉」。

    根據官方粉專「Miss Cosmo」貼文，代表台灣出賽者竟是 27 歲的熊文瑄，標註來自「中國台灣」。她自稱是環保工程師、時尚模特兒與資深選美選手，擁有環境工程碩士學位，曾主導逾兩億元的環境整治計畫，強調個人在永續發展領域的投入。

    主辦方還大肆宣傳，表示熊文瑄不僅在專業領域表現亮眼，也曾以特邀嘉賓身分登上上海時裝週及中國國際時裝週，將優雅與智慧兼具的形象帶上國際舞台，並稱其「完美詮釋影響力之美」。

