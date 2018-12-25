盧秀燕就職草皮被踩到「破相」？ 市府：坑洞前兩天就有

2018-12-25 18:12

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市長盧秀燕今天在市政公園舉行就職典禮，典禮結束後，有民眾發現草皮出現數處坑洞。對此，建設局說，這些坑洞不是就職典禮造成的，早在活動前兩天就發現有零星坑洞，昨天通知維護廠商補土，但因場地過大，少數坑洞沒有補到。

盧秀燕在市府與市議會間的市政公園舉行草地就職典禮，邀請民眾到場野餐、觀禮，新聞局估計今天約有3000人參加。

市政公園綠草如茵，草皮維護措施引起外界關注，就職典禮結束後，民眾發現草皮出現數處坑洞，質疑是否因過度踩踏所致？

建設局長陳大田說，這些坑洞不是就職典禮造成的，建設局早在活動前兩天已全面檢視活動場地，當時即發現有零星坑洞，基於維護參加典禮賓客的安全，昨天通知維護廠商進行坑洞補土，因市政公園範圍很大，少數坑洞沒有補到，並非活動人潮過多及過度踩踏造成的。

陳大田也說，市政公園是開放空間公園，平時就有維養廠商，草皮或植栽損傷均會依契約立即修復，後續會按照原先早已排定養護作業進行補植和復育，以提供完善優質的綠茵草地。

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