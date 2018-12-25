傅崐萁團隊「班師回朝」？徐榛蔚小內閣 大多沿用傅班底

2018-12-25 17:07

［記者王峻祺／花蓮報導］花蓮縣長徐榛蔚今天下午在德興運動場小巨蛋舉行就職演說，率領新局處首長登台亮相，正式對外公布小內閣，其中多位沿用前縣長傅崐萁的班底，包括副縣長蔡運煌等人，僅觀光處、衛生局、文化局、地政處及社會處長由新面孔接任。

徐榛蔚參選花蓮縣長期間，傅崐萁時代人馬全力輔佐，最後創紀錄獲得12萬多票，以71.52％高得票率跨過「傅崐萁障礙」，拿下壓倒性勝利，期間人事布局格外保密，擁傅戰將是否「班師回朝」？也備受外界關注。

花蓮縣政府新人事團隊保密到家，直至今天下午才正式對外公開。新面孔部分，觀光處長由花蓮翰品酒店總經理唐玉書接任；文化局長則由醫師、前東海岸文教基金會董事長江躍辰接任；衛生局長為花蓮慈濟醫院小兒部主任朱家祥；地政處長是前縣警局副局長江東成；社會處長為前國民黨縣黨部主委張逸華。

徐榛蔚沿用的傅班底則有副縣長蔡運煌、祕書長顏新章、行政暨研考處長林金虎、環保局長饒忠、民政處長蕭明甲、財政處長劉台文、客家事務處長彭偉族、建設處長鄧子榆、原住民行政處長陳建村、教育處長由副處長李裕仁代理、人事處長王偉曦、消防局長林文瑞、地方稅務局長呂玉枝；另外，原擬退休的農業處長羅文龍決定延退。

其中，江躍辰及朱家祥來自醫界，江東成、顏新章及林文瑞則有警界背景，社會處長張逸華在這次大選輔佐徐榛蔚有功，也被延攬進縣府，同時兼任副祕書長及發言人一職；縣府另設置青年事務部，屬任務編組，由明良臻、傅廷暐擔任負責人。

徐榛蔚今天在小巨蛋舉行「花蓮有您」就職感恩會，現場約有5000人觀禮，場面浩大，她致詞時數度落淚，說「12萬選票是給傅崐萁的肯定」，更砲火十足，猛批東廠進駐花蓮，拆掉花蓮原有的金字招牌。

她說，這3個月以來，無論是東廠進駐如何拆除花蓮的金字招牌，公務人員依舊努力推動縣政、捍衛尊嚴，選舉已過但是對手的抹黑、攻擊還不間斷，但她不在乎，更要大步向前走，無論謠言抹黑有多強，在愈艱困的環境中，有智慧的花蓮人更要團結起來。

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