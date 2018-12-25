盧秀燕就職送「空氣瓶」挨批 市府：代表抗空污決心

2018-12-25 16:20

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市長盧秀燕在就職典禮送出1萬個谷關乾淨空氣瓶，網友看到新聞後，有人稱讚有創意，但許多人質疑這是製造垃圾，而且谷關也有空氣品質不良的時候，如何證明是乾淨的空氣？新聞局長吳皇昇澄清，空氣瓶是可回收的玻璃，採集空氣時，有注意到是空氣品質良好，而空氣瓶費用30萬元由市長自掏腰包。

新市府團隊在就職典禮前，透露將贈送限量版紀念品，做為就職典禮的「彩蛋」，今天答案揭曉，是裝有谷關乾淨空氣的瓶子。網友紛紛說，看了好傻眼，「不就是空瓶」，這是史上最虛無飄渺的「彩蛋」，想知道花了多少錢。

許多網友質疑，為了裝空氣，使用塑膠瓶，這是增加垃圾。還有網友說，谷關也有空氣品質不良的時候，如何證明是乾淨的空氣？且梨山空氣更好，為何不到梨山裝空氣？

吳皇昇說，空污是台中面臨最嚴峻的威脅，也是盧市長上任後首要市政之一，送出谷關乾淨空氣瓶，是她面對空污的決心與態度。這1萬個空氣瓶是在空氣良好的時間，專人上谷關，以人工方式逐一開罐、封裝，瓶身材質為可回收玻璃。

吳皇昇也說，市長就職典禮由前市府決標發包，發包金額為138萬元，其中包含空氣瓶製作經費，但為了將就職典禮公務支出控制在100萬元以內，空氣瓶30萬元費用由市長自費負擔。

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