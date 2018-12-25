南市副議長無盟林炳利當選 綠營正副議長全盤皆輸

2018-12-25 13:22

郭信良脫黨 以相對多數28票當選議長

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市議會在議長選舉變天後，下午進行副議長二輪選舉投票，無盟推出的副議長人選林炳利獲得28票，以相對多數當選副議長，民進黨提名的副議長參選人郭清華則僅獲23票。在民進黨多人跑票下，民進黨大敗，原本掌握議會正副議長的民進黨，正副議長選舉全盤皆輸。

在郭信良和國民黨、無黨聯盟結盟下，郭信良以相對多數28票當選議長，副議長則由無盟林炳利參選，也獲得28票當選。

副議長選舉時，在議長選舉跑票的民進黨陳怡珍棄權未領票。民進黨周麗津、郭信良、吳通龍則投林炳利。

這次正副副議長選舉，包括郭信良、陳怡珍、周麗津、吳通龍等4人未遵守民進黨團決議，跑票而未支持民進黨提名人選，將面臨開除黨籍的黨紀處分。陳碧玉在議長選舉二輪投票時則投給郭清華，她解釋是誤投。

這屆南市議會，民進黨團25席、國民黨16席、無黨14席、時力和台聯各一席。其中無黨加入無盟的議員有11席。

時力林易瑩、無黨許又仁、陳昆和、黃麗招等人則票投自己。

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