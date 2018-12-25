南投縣議會正副議長 國民黨何勝豐、潘一全連任

2018-12-25 12:01

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣議會第19屆新科議員就職並選舉正、副議長，國民黨籍何勝豐、潘一全尋求連任，議員人數藍大於綠，8名民進黨議員均投自己一票，其他藍營和無黨籍均把票給何、潘，最後何勝豐以29票連任議長，潘一全同樣也是29票連任。

南投縣議會第19屆37名議員，有13人是新當選議員，由於南投地檢署昨日公布該署提起當選無效之訴名單，連任的莊文斌、曾振炎都在名單之列，兩人不若其他議員充滿喜氣。

新任議員在宣誓就職後隨即展開議長、副議長選舉，議員提名5名賴燕雪選舉監察員，議長選舉先舉行，此次採記名投票，議員投誰都一清二楚，而民進黨籍議員只有8人，事先黨團即決定正副議長皆投自己，而無黨籍和國民黨籍皆支持何、潘2人，因此最後投票結果，何勝豐、潘一全皆以29票當選議長和副議長。

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