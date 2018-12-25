屏東縣長潘孟安就職：打造廉能政府、透明政治

2018-12-25 11:57

〔記者羅欣貞／屏東報導〕連任成功的屏東縣長潘孟安就職宣誓典禮今天（25日）上午在縣政府大門口草皮廣場舉行，他除了強調未來4年將推動安居大社區2.0版外，也重申縣府團隊從過去4年到未來4年嚴守「廉能政府，透明政治」的立場。

屏東縣第18屆縣長就職宣誓及交接典禮今天上午8點50分起舉行，開場表演節目充滿族群融合與屏東在地色彩，首先由霧台鄉佳暮社區發展協會的原住民銀髮族帶來銀閃閃音樂合奏，接著由麟洛國小表演「山歌唱出客家情」，獲東京打擊樂大賽金牌獎的「羽‧擊舞藝術團」也帶來精彩鼓藝，最後由屏南社大演唱特別為縣長就職作詞的恆春民謠。

典禮由中央核派的海洋委員會政務副主任委員陳陽益擔任主持暨監交人，縣長潘孟安宣誓後，從他手中接過印信；潘孟安年逾80歲的母親潘林美鳳與各界來賓，在場共同見證。

潘孟安致詞時強調，過去4年台南高雄屏東成立區域共同治理平台，物產觀光一起行銷，創造了屏東的特色，而且縣府從幼兒到長者的全人照顧，讓縣民在家鄉成長、安老的安居大社區政策，接下來也會落實精進的2.0版。

潘孟安還說，廉能是人民對政府最基本與卑微的要求，令人驕傲的是，屏東縣4年來縣府團隊沒有發生過任何一件和廉能有關的負面事情，「廉能政府、透明政治」是縣府對人民的承諾，也是縣府團隊的核心價值，因此他在今天的宣誓詞中特別強調廉能的重要。

典禮最後由潘孟安率領一級主管，以擲紙飛機的儀式，象徵「以人為本．屏東起飛」的願景，典禮約在10點15分結束，歷時約1個半小時，簡單隆重。

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