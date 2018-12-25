嘉義縣議長 張明達獲35票連任議長

2018-12-25 11:04

〔記者林宜樟、曾迺強／嘉義報導〕嘉義縣議會今天進行第19屆議員宣誓就職及正副議長選舉，37名議員當選人有35人出席，無黨籍當選人王焜玄因賄選案羈押無法出席，連任的民進黨籍議員蔡鼎三因病未出席，共有35人出席宣誓就職，緊接而來的正副議長選舉，民進黨籍議長張明達罕見獲得在場民進黨、國民黨及無黨籍議員在場35票全數支持，展現他的高人氣。

台灣各縣市地方議會因政黨、派系各有支持，正副議長選舉時，即使實力差距大，大多也會堅持投給所屬陣營，或是採退席不投票方式；本屆嘉義縣議會37席，民進黨17席，國民黨9席，無黨籍11席，張明達在議長選舉獲得就職宣誓議員全數支持。

張明達曾任番路鄉代表會主席、番路鄉長、嘉義縣副議長，第18屆議會以35票當上議長，當時議長票有投給陳怡岳1票及1票廢票；張明達個性海派，政通人和，第18屆議會主持議事時，讓較少席次的泛藍陣營有質詢空間可發揮，適時裁決，第18屆議會也曾刪除預算，為縣政把關。

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