基隆議長選舉 國民黨蔡旺璉勝出

2018-12-25 10:53

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市第19屆議會議長選舉，國民黨議會黨團推出蔡旺璉，與民進黨議會黨團推出蘇仁和對決；投票結果，議長由國民黨的蔡旺璉以19票勝出，當選議長，民進黨蘇仁和獲得6票，莊錦田議員2票、王醒之、林旻勳、陳薇仲、童子瑋1票。

過往的基隆市議長選舉採取「無記名投票」，這項爭議修法是因本屆台南市議長選舉被控賄選，當時李全教在民進黨過半下當選議長，時任台南市長賴清德拒入議會備詢，民進黨立院黨團發動修法，2016年將正副議長選舉改為記名投票，聲稱要杜絕賄選歪風。2017年5月中雲林縣議會開會後，質疑修法與憲法規定「各種選舉以普通、平等直接及無記名投票方式行之」不符，聲請釋憲，釋憲結果為修法並無違法，各縣市正副議長選舉，從此改採記名投票。

今天的基隆市正副議長選舉，是地方自治實施以來首次採記名投票，各政黨祭出黨紀處分，如此一來跨黨派聯盟不易成軍，擁有多數席次的政黨，將輕易拿下議長、副議長寶座。

第19屆屆基隆市議會，31席市議員中，國民黨16人、民進黨6人、親民黨2人、民國黨1人、時代力量1人、無黨籍5人。

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