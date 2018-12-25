黃偉哲簽第1份公文 函經濟部「不展延龍崎掩埋場施工許可」

2018-12-25 10:21

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市政府今（25）日於永華市政中心西拉雅廣場舉行台南市第3屆市長宣誓就職典禮，新任市長黃偉哲公開宣布第1份公文發給經濟部，不要再展延龍崎掩埋場開發案施工許可，然後隨即進入辦公室簽下這份公文，函請3月起不能再展延，並表示即日起加強現場的稽查。

就職典禮由行政院政務委員陳美伶主持印信監交儀式，她期許新市長施政「民意依歸、尊重專業丶守護價值」。黃偉哲從卸任市長李孟諺手中接下印信，承諾做一位「守護文化、守護環境、守護市民」的市長，黃偉哲強調，新的市府團隊沒有蜜月期，更不會有磨合期，從今天開始，市府團隊上緊發條，全力以赴，一定讓市民過得更好。

黃偉哲表示，他將帶領市府團隊實踐施政5大願景，包括讓台南市在「文化首府」的基礎上，打造能讓鮭魚返鄉的「產經重鎮」；引入技術與人才，將台南轉型成南台灣的「智慧新都」；強化在地產業、創業及就業發展，打造「創生城鄉」；最後則是扶老攜幼，讓台南成為市民的「希望家園」。

黃偉哲亦表示，體會市民在納稅上的負擔，將在財政健全的前提下，市府會著手規劃輕稅方案。

就職典禮全程簡單隆重，首由臺邦獨奏家樂團、西拉雅Onini樂團及瑞復大小聲鼓隊的表演揭開序幕，典禮上由行政院政務委員陳美伶擔任監誓人，黃偉哲帶領新任市府團隊及各區區長宣誓就職，現場並由黃偉哲頒發里長當選證書，宣布所有里長正式上任。

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