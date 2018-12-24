韓國瑜就職花98萬？被爆逾300萬 網友酸：韓皇登基大典

2018-12-24 23:19

〔即時新聞／綜合報導〕準高雄市長韓國瑜25日即將在愛河畔舉行就職典禮，日前才因「超總統級」規格的交通管制被酸史上最高調，沒想到現在又有人爆料，韓國瑜的就職典禮，由高市府各局處配合的費用，總金額將超過300萬元，且可能會動用到第二預備金。

韓國瑜就職典禮預定25日上午在愛河畔舉行，典禮過程預計2小時，高市警方原本公告從22日上午8點起，到26日中午12點的交通管制計畫，前後多達5天，範圍廣達6條街，消息一出立刻引發民眾不滿，這「超總統級」規格更被酸是史上最高調。為了平息眾怒，韓國瑜的就職交接團隊趕緊轉彎，調整交管的時間與範圍。

據《鏡週刊》報導，現在有人提供資料爆料指出，韓國瑜就職典禮除原本高市府核定的98萬元外，其他局處配合的費用還包含，新聞局新聞服務（轉播等費用）90萬元、文化局支應節目表演費用81萬元，與社會局、交通局、人事處、經發局以及民政局約30多萬的配合費用，全部總合超過200萬元，而實際花費更超過300萬元，比日前綠委段宜康點名，準花蓮縣長徐榛蔚就職預算的235萬元還要高，因此韓國瑜的就職典禮花費堪稱全台最高！

對此，準高雄市政府新聞局長王淺秋回應說：「除市府招標的舞台搭建98萬元外，我們不知道各局處花了多少錢，市府也沒人通知我們。」她也表示，總花費一定會超過高雄市府編列的98萬預算，包含典禮的表演歌曲授權費、餐飲費與提供賓客的伴手禮等費用，都是韓陣營自己出錢的，絕對不會動到市府一毛錢。

PTT網友見狀紛紛留言嘲諷，「韓皇帝登基大典耶 沒花個3000萬已經很好了 才300萬叫什麼叫」、「登基大典300萬 真是委屈韓導」、「選前不是說欠債很多，選後怎一直花」、「中國高雄要發大財了，300萬算零錢吧」、「一個就職典禮動用到動用第二預備金支應，皇帝是不是????」、「直銷韓總就任大典 氣勢不得隨便 花小錢賺大錢 花（發）大財囉」。

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