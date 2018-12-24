準備「下課」！彰化縣長魏明谷FB換照片、電話

2018-12-24 20:52

〔記者林良哲／彰化報導〕民進黨籍的彰化縣長魏明谷在連任之路失利之後，就默默準備各項交接工作，今天下午他的FB官網換掉照片、網址及電話，準備「下課」回家，並在FB上寫上：「祈願未來在大家繼續努力下，彰化縣仍然向前邁進」的祝詞。

魏明谷競選連任失利，不敵民進黨歷屆縣長的「一任魔咒」，被對手王惠美大贏了近10萬票。選戰結束之後，魏明谷展現絕佳風度，恭賀對手勝選。

而王惠美上任後，遺留下來的立委職缺必須補選，民進黨中央原本有意要魏明谷再接再厲，直接提名參加立委補選，卻為他所拒絕。魏明谷表示，他將會持續與社會互動，在未來立委、總統選舉中幫忙輔選，還自己競選時的人情債。

今天是魏明谷擔任縣長的最後一天，在下午時，他的FB官網換掉照片、網址及電話，並在FB上寫上：「祈願未來在大家繼續努力下，彰化縣仍然向前邁進」的祝詞。

不少粉絲在看見之後，紛紛留言加以鼓勵。有人表示，休息是為了走更長的路，縣長加油；也有人說，縣長的努力縣民多感受得到，但是中央政府執政不力，反彈力道真的太大了；要有人說，縣長加油！4年後再選一樣投給你。

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