大轉彎！教育部長葉俊榮宣布「勉予同意」管中閔任台大校長

2018-12-24 15:52

〔記者林曉雲、吳柏軒／台北報導〕教育部長葉俊榮今天下午臨時召開記者會，宣布教育部「勉予同意」管中閔教授上任台大校長，但台大要在3個月內針對台大校長遴選過程中的不完備，遇有類此程序瑕疵，對外充分說明並報告。

葉俊榮表示，教育部不能再繼續期待和繼續呼籲台大校長遴選委員會，因為遴選委員會不願意發揮有限功能，遴委會也認為該做的都做了，不願意再做，對於政次姚立德遴委提出再次開會的提案，亦不給予正向處理，遴委會相當不應該，不能大家共同為此僵局糾結，尋求合乎法律解決之道，為未來大學校長遴選堵下程序瑕疵。

葉俊榮表示，但台大校長代理這麼久，每多代理1天，他就對台大感到不捨和不應該，從大學發展來看，台大負有打國際盃重責大任、旗艦大學、產學合作扮演重要角色，教育部不能坐視，該做決定要做決定，除了考量程序瑕疵要合乎大學自治處理，應衡量另一種利益，包括台大學生利益及高教發展、社會紛擾，因此「勉予同意」管中閔教授擔任台大校長，但台大要在3個月內針對台大校長遴選過程中的不完備，遇有類此程序瑕疵，對外充分說明並報告。

葉俊榮今年7月16日由內政部長轉任教育部長，對於今年5月4日教育部發給台大要求重啟校長遴選公文，原本強調台大校長遴選委員會應再開會補正瑕疵，對於管中閔教授兼職台灣大獨董等三職問題、台灣大副董蔡明興任遴選而未利益迴避的問題，遴選委員會均應開會釐清，但台大遴選委員會均拒絕教育部的要求。

相關影音

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/