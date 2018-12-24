韓國瑜接受中媒專訪 稱：兩岸政策「中央跟著地方走」

2018-12-24 15:34

〔即時新聞／綜合報導〕準高雄市長韓國瑜25日即將舉行就職典禮，中國官媒《環球時報》今日刊登日前的專訪，談及兩岸問題，韓國瑜表示，與中國交流有著絕對的必要，未來兩岸關係的政策發展方向是「民進黨中央跟著地方走」，還強調自己獲得高雄90萬選民的最新授權，「投票支持我的民眾必然支持我的行為及我的政策」。

網友批韓國瑜 把自己當成「高雄的皇帝」

韓國瑜的相關言論，讓大批網友看不下去。有網友說，韓國瑜把自己當成「高雄的皇帝」，還有網友表示「市長對總統下指導」、「這口氣真的大到有夠自以為」、「真的當自己是神了」，更有人批評通篇言論都是「直銷幹話」。

《環球時報》刊登於17日在國民黨高雄市黨部對韓國瑜的專訪，被問及如果蔡英文刻意阻饒中國遊客來高雄，會如何排除障礙時，韓國瑜信心滿滿的表示，「只要沒有圍牆就沒有障礙，有了圍牆就到處是障礙」，宣稱只要無視障礙，就能夠突破一切卡關。

被問及是否對「高雄地方帶動民進黨中央的兩岸政策有信心」時，韓國瑜說，未來兩岸關係政策發展方向是「民進黨中央跟著地方走的」；他進一步指出，自己獲得高雄90萬民意的最新授權，「投票支持我的民眾必然支持我的行為及我的政策，這已經沒有『中央與地方』的分別」，他說，本質在於民眾要過怎樣的生活，「兩岸政策就要以這個本質為依歸」。報導稱，韓國瑜還強調自己能「帶著蔡政府的政策，順著民意指向發展」。

此外，被問到是否效仿台北與上海的交流，也選一個中國城市與高雄發展雙城論壇時，韓國瑜說，問題很敏感，不能用三言兩語回答，但在《環球時報》記者要求下，韓國瑜還是回應，他不僅想與中國交流，還認為有絕對必要，目標則是「同每一個中國地級市（指第二級地方行政區）都可以交流，但交流要看怎樣的狀況，有心靈層次的交流、有物質的交流、有經濟的交流」。

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