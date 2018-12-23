「民進黨欠人民一個承諾」卓榮泰角逐黨主席：踏出同溫層

2018-12-23 21:33

〔即時新聞／綜合報導〕行政院秘書長卓榮泰14日登記角逐民進黨黨主席，祭出「黨內選舉不貼標籤、不出惡言；對黨改造不留情面、沒有上限」的參選原則，透過補選要讓人民看見民進黨正在轉變。卓強調，執政黨要說人民聽得懂的語言，而非專業術語，他若當選，希望能與各黨領袖、討厭民進黨的人對話，「就算喝一杯咖啡也好，談一下過去、未來也好，我想人民心裡會覺得台灣有希望。」另外，若網紅「館長」陳之漢願意邀卓直播，他很樂意藉此機會傾聽同溫層以外的聲音。

根據《鏡週刊》報導，卓榮泰認為討厭民進黨的朋友所提的問題，應該比黨內自我療癒更有效，但同時也要聆聽支持者的聲音，「我可以去跟陳其邁喝咖啡，我也可以去跟館長聊一聊啊！我可以唱詹雅雯的〈深情海岸〉，我也可以找鄭進一來唱〈家後〉吧！」

「今天最重要的事情，並不是民進黨需要什麼樣的黨主席，而是台灣需要什麼樣的執政黨。」卓榮泰說，台灣人民不欠民進黨，因為民進黨對台的貢獻是歷史事實，反倒是未來民進黨欠台灣人一個承諾，「要拿出對的政策，讓人民過好的生活。」

此次九合一選舉澆滅支持者熱情，卓榮泰認為主因有三，首先是執政者心太鬆懈，有些部會首長的報告專業到只有講者自己懂，有時卻省略到每個人都聽不懂；第二個原因是反映民情不夠快，因此卓榮泰主張大量任立委做黨務主管，政務官前來說明政策時，黨務主管便能連結民意和政策；最後是黨內力量互相抵銷，卓認為面對外部壓力，內部免不了有人要犧牲和成全，而黨魁要把複雜的問題簡化成大家可接受、能執行的目標。

卓榮泰強調，台灣不能只有單一力量，就像棒球場上的球員都可能打出全壘打，也必須會上場防守，「柯市長也好，甚至我們跟國民黨、親民黨或時代力量，我都保持同樣的心情。」身為執政黨，民進黨得想辦法化解國內角力。

民進黨團總召柯建銘以「四面楚歌」形容民進黨現今處境，卓榮泰表示，面對中共、國民黨、時代力量、獨派等勢力，任何民進黨人都沒有退路，必須派系休兵、世代合作，「（最後）誰當黨主席，就是毫無保留地支持！」

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