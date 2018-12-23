信心滿滿！柯文哲：陳思宇一定會選上，你們放心好了

2018-12-23 10:30

〔即時新聞／綜合報導〕台北市士林大同立委補選又重現三強鼎立局面，由國民黨參選人陳炳甫、民進黨參選人何志偉、無黨籍參選人陳思宇共同角逐，陳思宇的成績也被視為是白色力量「柯家軍」進軍中央的風向球。而對於陳思宇，台北市長柯文哲今（23）早信心十足地表示：「陳思宇一定會選上，你們放心好了」。

柯文哲今早出席「國際扶輪跨地區扶輪反毒公益路跑暨嘉年華園遊會」，並接受記者聯訪，針對登記立委補選的現任局長陳思宇，柯文哲對於部屬自信地表示：「陳思宇一定會選上，你們放心好了」，認為一定要破釜沉舟，打仗就要有這種氣魄。

而對於陳思宇在觀傳局的業務是否有做交接，柯文哲表示觀傳局副局長蠻能幹的，而在政府體系裡，政務官應該是做方向指導，實際事務應該要由事務官做執行，政府制度會比較安全。柯文哲又話鋒一轉，表示台灣從2000年到現在，以行政院長換的速度，一個國家不可能有長久的政策，除非文官政策很堅強，不然會垮掉。

相關影音

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/