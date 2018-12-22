邀阿諾到高雄演講？行情價每分鐘4萬8000元！

2018-12-22 18:39

〔即時新聞／綜合報導〕將於本月25日正式就任高雄市長的韓國瑜表示為了將高雄推向國際，計畫於明年3月邀請一位好萊塢巨星到高雄演講。今傳出這位神秘嘉賓就是主演《魔鬼終結者》而風靡全球的阿諾史瓦辛格（Arnold Schwarzenegger），據悉，要邀請阿諾演講的行情少說每分鐘也要1600元美金（約新台幣4萬8000元）！

綜合媒體報導，有關阿諾將於明年來台的消息，準高雄市觀光局長潘恆旭今天表示雙方已有所接觸，且對方原則上也同意邀約，但一切也是得等韓市長正式上任後才能再提出更完整的方案。

究竟邀請阿諾演講的價碼要多少呢？就在去年阿諾前去休士頓大學進行演講拒絕校方給的酬勞後，其行情也跟著曝光。據悉，阿諾演講以分計價，每分鐘少說要新台幣4萬8000元，演講長度約25分鐘的話，那麼一場就要新台幣120萬元！不只這樣，邀請方還得負責交通、食宿等等的費用，至於海外邀約的演講，如何收費恐怕又是另外一回事了。

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